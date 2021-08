தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பள்ளிக்கு வரும் மாணவர்களுக்கு பெற்றோரின் அனுமதி கடிதம் கட்டாயம் + "||" + Parental permission letter is mandatory for students coming to school in Karnataka

கர்நாடகத்தில் பள்ளிக்கு வரும் மாணவர்களுக்கு பெற்றோரின் அனுமதி கடிதம் கட்டாயம்