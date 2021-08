தேசிய செய்திகள்

தலீபான்களுடன் இந்திய அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்க வேண்டும் : அசாதுதின் ஓவைசி + "||" + Government Should Have Opened Talks With Taliban, Says Asaduddin Owaisi

தலீபான்களுடன் இந்திய அரசு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்க வேண்டும் : அசாதுதின் ஓவைசி