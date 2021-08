தேசிய செய்திகள்

நீதிபதிகள் பாதுகாப்பு தொடர்பாக பதில் அளிக்காத தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்; சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Not advisable and feasible to have national level security force for judges: Centre to SC

நீதிபதிகள் பாதுகாப்பு தொடர்பாக பதில் அளிக்காத தமிழகம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்; சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவு