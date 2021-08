தேசிய செய்திகள்

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தால் ஏழைக்கும், பணக்காரருக்கும் ஒரே இடத்தில் சிகிச்சை: மத்திய சுகாதார மந்திரி மன்சுக் மாண்டவியா + "||" + Ayushman Bharat ensures both poor, well-off get same treatment at same place: Mansukh Mandaviya

ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தால் ஏழைக்கும், பணக்காரருக்கும் ஒரே இடத்தில் சிகிச்சை: மத்திய சுகாதார மந்திரி மன்சுக் மாண்டவியா