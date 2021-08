தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர்: பாதுகாப்பு படையினர் மீது கையெறி குண்டு வீசி தாக்குதல் + "||" + Terrorists lobbed a grenade on police naka party of Police and CRPF in Kashmir

காஷ்மீர்: பாதுகாப்பு படையினர் மீது கையெறி குண்டு வீசி தாக்குதல்