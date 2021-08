தேசிய செய்திகள்

ஓவைசியை ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அனுப்புங்கள்: மத்திய மந்திரி விமர்சனம் + "||" + ‘Send him to Afghanistan to protect women’: Union minister on Owaisi’s remarks

ஓவைசியை ஆப்கானிஸ்தானுக்கு அனுப்புங்கள்: மத்திய மந்திரி விமர்சனம்