தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் இருந்து கனடா செல்வோர் பாடு திண்டாட்டம்; 3-வது நாட்டில் கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம் + "||" + Indians with travel plans to Canada struggling with the norm to take RT-PCR test in third country

இந்தியாவில் இருந்து கனடா செல்வோர் பாடு திண்டாட்டம்; 3-வது நாட்டில் கொரோனா பரிசோதனை கட்டாயம்