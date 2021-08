தேசிய செய்திகள்

100 நாள் வேலை திட்டத்தில் ரூ.935 கோடி முறைகேடு; காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு + "||" + Rs 935 cr misappropriated in MGNREGA schemes over last 4 years: Congress

100 நாள் வேலை திட்டத்தில் ரூ.935 கோடி முறைகேடு; காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டு