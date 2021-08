தேசிய செய்திகள்

ராகுல்காந்தியால் யாருக்கும் எந்த பயனும் இல்லை: மத்திய மந்திரி ராவ்சாகேப் தான்வே பேச்சுக்கு காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு + "||" + Union minister Raosaheb Danve says Rahul Gandhi is of no use to anyone, likens him to stray bull

ராகுல்காந்தியால் யாருக்கும் எந்த பயனும் இல்லை: மத்திய மந்திரி ராவ்சாகேப் தான்வே பேச்சுக்கு காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு