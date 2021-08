தேசிய செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து இந்தியர்கள் மீட்பு; மத்திய அரசுக்கு கேரள முதல்-மந்திரி நன்றி + "||" + Keralites among evacuees from Afghanistan, breathe sigh of relief

