தேசிய செய்திகள்

ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு இரட்டிப்பு மானியம் வழங்கும் திட்டத்திற்கு அஜித்பவார் ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை: காங்கிரஸ் மந்திரி + "||" + Maharashtra minister: Proposal for welfare of orphaned kids pending, deputy CM not cooperating

ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு இரட்டிப்பு மானியம் வழங்கும் திட்டத்திற்கு அஜித்பவார் ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை: காங்கிரஸ் மந்திரி