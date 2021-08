தேசிய செய்திகள்

பீகாரில் பாக்மதி ஆற்றின் அரிப்பினால் பலர் வீடுகளை இழந்தனர்; ஆய்வு குழு அனுப்பி வைப்பு + "||" + In Bihar, many people lost their homes due to the erosion of the Bhagmati River; Deposit sent by the study team

பீகாரில் பாக்மதி ஆற்றின் அரிப்பினால் பலர் வீடுகளை இழந்தனர்; ஆய்வு குழு அனுப்பி வைப்பு