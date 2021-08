தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் மீண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்த முடிவு + "||" + Kerala has decided to implement a full curfew again on Sundays

கேரளாவில் மீண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்த முடிவு