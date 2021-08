தேசிய செய்திகள்

தனியார் நிறுவனம் தயாரித்த 1 லட்சம் கையெறி குண்டுகள் - இந்திய ராணுவத்திடம் ஒப்படைப்பு + "||" + 1 lakh grenades handed over to the Indian Army manufactured by a private company

