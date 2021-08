தேசிய செய்திகள்

“2022 இறுதிக்குள் உலக நாடுகள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப வாய்ப்பு” - விஞ்ஞானி சௌம்யா சுவாமிநாதன் + "||" + Nations would return to normalcy by the end of 2022 Scientist Soumya Swaminathan

“2022 இறுதிக்குள் உலக நாடுகள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப வாய்ப்பு” - விஞ்ஞானி சௌம்யா சுவாமிநாதன்