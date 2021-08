தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் கொரோனா பரிசோதனையை நிர்வகிக்க புதிய செயல் திட்டம் - மந்திரி சுதாகர் தகவல் + "||" + New plan to manage corona testing in Karnataka Minister Sudhakar

கர்நாடகத்தில் கொரோனா பரிசோதனையை நிர்வகிக்க புதிய செயல் திட்டம் - மந்திரி சுதாகர் தகவல்