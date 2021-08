தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் 18 மாநகராட்சிகளில் வார்டு மறுசீரமைப்பு பணியை தொடங்க தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு + "||" + Election Commission ordered to start ward restructuring work in 18 corporations in Maharashtra

