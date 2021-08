தேசிய செய்திகள்

செம்படம்பர் 5-ந் தேதிக்குள் அனைத்து பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் தடுப்பூசி - மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல் + "||" + Vaccination of all school teachers by September 5 Union Govt Instruction to States

