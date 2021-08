தேசிய செய்திகள்

மராட்டியம்: கடும் விலை வீழ்ச்சியால் தக்காளிகளை சாலையில் கொட்டும் விவசாயிகள் + "||" + Maharashtra farmers dumped tomatoes on the road yesterday after prices crashed

மராட்டியம்: கடும் விலை வீழ்ச்சியால் தக்காளிகளை சாலையில் கொட்டும் விவசாயிகள்