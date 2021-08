தேசிய செய்திகள்

நான் எந்தத் தவறையும் செய்யவில்லை:கைது நடவடிக்கைக்கு ஆளான மத்திய மந்திரி நாராயண் ரனே கருத்து + "||" + They thought I would be scared if they took action against me. But our journey has been successful: Union Minister Narayan Rane in Ratnagiri

நான் எந்தத் தவறையும் செய்யவில்லை:கைது நடவடிக்கைக்கு ஆளான மத்திய மந்திரி நாராயண் ரனே கருத்து