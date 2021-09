தேசிய செய்திகள்

சாதனையாளர்களை பத்ம விருதுகளுக்கு சிபாரிசு செய்ய பொதுமக்களுக்கு மத்திய அரசு அழைப்பு + "||" + Central Govt calls on public to nominate achievers for Padma Awards

சாதனையாளர்களை பத்ம விருதுகளுக்கு சிபாரிசு செய்ய பொதுமக்களுக்கு மத்திய அரசு அழைப்பு