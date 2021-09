தேசிய செய்திகள்

கட்டாய கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டிய பயணிகள் பட்டியலில் மேலும் 7 நாடுகள் சேர்ப்பு + "||" + 7 more countries added to the list of travelers to undergo compulsory corona testing

கட்டாய கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டிய பயணிகள் பட்டியலில் மேலும் 7 நாடுகள் சேர்ப்பு