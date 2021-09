தேசிய செய்திகள்

தலீபான்களுடன் நடந்த சந்திப்பில் பேசப்பட்டது என்ன? மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் + "||" + What was discussed at the meeting with the Taliban in Doha? Ministry of External Affairs

தலீபான்களுடன் நடந்த சந்திப்பில் பேசப்பட்டது என்ன? மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம்