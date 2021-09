தேசிய செய்திகள்

மத்திய சுகாதாரத்துறை மந்திரி மன்சுக் மாண்ட்வியா இன்று இத்தாலி பயணம் + "||" + Union Health Minister Mansukh Mandaviya to be on a visit to Rome, Italy between September 4 and September 7. He will attend the G20 health ministers' meeting: Office of the health minister

