தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக அரசு அமல்படுத்தி உள்ள புதிய கல்வி கொள்கையை திரும்ப பெற வேண்டும் - சித்தராமையா வலியுறுத்தல் + "||" + Karnataka govt should withdraw the new education policy Siddaramaiah insists

கர்நாடக அரசு அமல்படுத்தி உள்ள புதிய கல்வி கொள்கையை திரும்ப பெற வேண்டும் - சித்தராமையா வலியுறுத்தல்