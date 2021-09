தேசிய செய்திகள்

சத்தீஷ்கரில் 7 மணி நேரத்தில் 101 பெண்களுக்கு கருத்தடை அறுவைசிகிச்சை செய்த டாக்டர் + "||" + Surgeon Operates on 101 Women in 7 Hours at Sterilisation Camp, Chhattisgarh Govt Orders Probe

சத்தீஷ்கரில் 7 மணி நேரத்தில் 101 பெண்களுக்கு கருத்தடை அறுவைசிகிச்சை செய்த டாக்டர்