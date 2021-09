தேசிய செய்திகள்

மும்பை அருகே துணி ஆலையில் கொதிகலன் வெடித்து 2 தொழிலாளிகள் பலி + "||" + Two killed, five injured in fire at fabric factory in Boisar

மும்பை அருகே துணி ஆலையில் கொதிகலன் வெடித்து 2 தொழிலாளிகள் பலி