தேசிய செய்திகள்

“அமேதி தொதி 70 ஆண்டுகளாக புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது” - ஸ்மிரிதி இரானி குற்றச்சாட்டு + "||" + Amethi constituency has been neglected for 70 years Smriti Irani

“அமேதி தொதி 70 ஆண்டுகளாக புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளது” - ஸ்மிரிதி இரானி குற்றச்சாட்டு