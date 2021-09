தேசிய செய்திகள்

தலீபான்கள் ஆட்சி அமைந்ததால் இந்தியாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்து உள்ளது: கர்நாடக பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ + "||" + Taliban crisis is responsible for rise in fuel prices, claims Karnataka BJP MLA

