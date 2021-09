தேசிய செய்திகள்

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பொது இடங்களில் சிலை வைத்து வழிபட அனுமதி: கர்நாடக அரசு + "||" + Karnataka government allows public celebration of Ganesh festival with conditions applied

விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு பொது இடங்களில் சிலை வைத்து வழிபட அனுமதி: கர்நாடக அரசு