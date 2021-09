தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்கிறது; மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களை திறக்கக்கோரி எதிர்க்கட்சிகள் போராட வேண்டாம்: உத்தவ் தாக்கரே + "||" + ‘If The COVID Situation Gets Worse…’, Maharashtra CM Uddhav Thackeray’s Word of Caution Ahead of Festive Season

கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிக்கிறது; மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களை திறக்கக்கோரி எதிர்க்கட்சிகள் போராட வேண்டாம்: உத்தவ் தாக்கரே