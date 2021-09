தேசிய செய்திகள்

கொரோனா மரணங்கள், மருத்துவ அலட்சியத்தால் ஏற்பட்டதாக கருத முடியாது + "||" + Corona deaths cannot be attributed to medical negligence

கொரோனா மரணங்கள், மருத்துவ அலட்சியத்தால் ஏற்பட்டதாக கருத முடியாது