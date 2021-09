தேசிய செய்திகள்

50 சதவீதத்துக்கும் மேற்பட்ட இந்திய விவசாய குடும்பங்கள் கடனில் தத்தளிப்பு; ஆய்வில் தகவல் + "||" + Average debt of farm households up 57% in five years till 2018

50 சதவீதத்துக்கும் மேற்பட்ட இந்திய விவசாய குடும்பங்கள் கடனில் தத்தளிப்பு; ஆய்வில் தகவல்