தேசிய செய்திகள்

12 முதல் 18 வயது வரையிலானவர்களுக்கு ஊசியில்லா கொரோனா தடுப்பு மருந்து அடுத்த மாதம் கிடைக்கும் + "||" + Zydus Covid-19 vaccine for 12- to 18-year-olds from October: Expert panel head

12 முதல் 18 வயது வரையிலானவர்களுக்கு ஊசியில்லா கொரோனா தடுப்பு மருந்து அடுத்த மாதம் கிடைக்கும்