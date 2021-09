தேசிய செய்திகள்

மத்திய, மேற்கு இந்தியாவில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Heavy rains likely over central, western India as deep depression crosses Odisha coast: IMD

மத்திய, மேற்கு இந்தியாவில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்