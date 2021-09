தேசிய செய்திகள்

மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜெயில்சிங் பேரன் பா.ஜனதாவில் சேர்ந்தார் + "||" + Inderjeet Singh, Grandson Of Former President Giani Zail Singh, Joins BJP In Punjab

மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி ஜெயில்சிங் பேரன் பா.ஜனதாவில் சேர்ந்தார்