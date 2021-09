தேசிய செய்திகள்

இந்திய விண்வெளித்துறையில் முதலீடு செய்ய வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் ஆர்வம்: இஸ்ரோ தலைவர் + "||" + Lot of interest from foreign companies to invest in India's space sector: ISRO

இந்திய விண்வெளித்துறையில் முதலீடு செய்ய வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் ஆர்வம்: இஸ்ரோ தலைவர்