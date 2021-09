தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீர்; பயங்கரவாதிகள் கையெறி குண்டு வீசி தாக்கியதில் 3 பேர் காயம் + "||" + Terrorists hurl grenade at a police party at Main Chowk in Pulwama; Three civilians injured

ஜம்மு காஷ்மீர்; பயங்கரவாதிகள் கையெறி குண்டு வீசி தாக்கியதில் 3 பேர் காயம்