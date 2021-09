தேசிய செய்திகள்

பெங்களூருவில் விதான சவுதாவை முற்றுகையிட முயன்ற மாணவர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி + "||" + Karnataka students after they staged a march to Vidhana Soudha against new National Education Policy

பெங்களூருவில் விதான சவுதாவை முற்றுகையிட முயன்ற மாணவர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி