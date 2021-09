தேசிய செய்திகள்

உத்தரபிரதேசத்தை இயக்கிய குண்டர்கள் ஜெயிலில் உள்ளனர்: பிரதமர் மோடி + "||" + UP was run by gangsters before 2017, but now they are behind bars: PM Modi

உத்தரபிரதேசத்தை இயக்கிய குண்டர்கள் ஜெயிலில் உள்ளனர்: பிரதமர் மோடி