தேசிய செய்திகள்

எத்தினலே குடிநீர் திட்டத்தில் மீண்டும் திருத்தம் செய்ய மாட்டோம்: கர்நாடக முதல்-மந்திரி + "||" + We will not revise the Ethanol drinking water project: Basavaraj bommai

எத்தினலே குடிநீர் திட்டத்தில் மீண்டும் திருத்தம் செய்ய மாட்டோம்: கர்நாடக முதல்-மந்திரி