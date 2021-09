தேசிய செய்திகள்

நாட்டில் இதுவரை செலுத்தப்பட்ட தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை 76.49 கோடியாக உயர்வு: மத்திய அரசு + "||" + The number of vaccines vaccinated so far in the country has risen to 76.49 crore: the central government

