தேசிய செய்திகள்

5ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஏலம்: மத்திய மந்திரி தகவல் + "||" + 5G spectrum auction most probably in Feb 2022: Telecom Minister Ashwini Vaishnaw

5ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ஏலம்: மத்திய மந்திரி தகவல்