தேசிய செய்திகள்

அவரது தோல்விகளுக்கு நாடு விலை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது மோடி பிறந்தநாள் ‘வேலையில்லா திண்டாட்ட தினம்’ - காங்கிரஸ் சொல்கிறது + "||" + The country is paying the price for his failures Modi's birthday is 'Unemployment Day' - Congress says

அவரது தோல்விகளுக்கு நாடு விலை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது மோடி பிறந்தநாள் ‘வேலையில்லா திண்டாட்ட தினம்’ - காங்கிரஸ் சொல்கிறது