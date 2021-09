தேசிய செய்திகள்

மோடி பிறந்த நாளையொட்டி ஒரே நாளில் 2¼ கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி - கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் மத்திய அரசு புதிய சாதனை + "||" + Vaccination of 2¼ crore people in a single day Federal Government New Record in Corona Prevention

