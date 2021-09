தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப் மாநிலத்தின் புதிய முதல் மந்திரியாக சரண்ஜித் சிங் சன்னி தேர்வு + "||" + Charanjit Singh Channi to be next Punjab Chief Minister, says Congress

பஞ்சாப் மாநிலத்தின் புதிய முதல் மந்திரியாக சரண்ஜித் சிங் சன்னி தேர்வு