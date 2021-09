தேசிய செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டு கொலிஜியம் சிபாரிசுப்படி ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகளாக 68 பேரை நியமிப்பதில் தாமதம் - மத்திய அரசு இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை + "||" + Delay in appointment of 68 iCourt judges as recommended by the Supreme Court Collegium

சுப்ரீம் கோர்ட்டு கொலிஜியம் சிபாரிசுப்படி ஐகோர்ட்டு நீதிபதிகளாக 68 பேரை நியமிப்பதில் தாமதம் - மத்திய அரசு இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை