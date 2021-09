தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருவதால வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி - 5 லட்சம் பேருக்கு இலவச விசா வழங்கவும் மத்திய அரசு முடிவு + "||" + Permission for foreign tourists due to declining corona impact across the country

நாடு முழுவதும் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருவதால வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அனுமதி - 5 லட்சம் பேருக்கு இலவச விசா வழங்கவும் மத்திய அரசு முடிவு