தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப்பில் பெண் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிக்கு ஆபாச தகவல் அனுப்பியவருக்கு முதல்-மந்திரி பதவியா? பா.ஜ.க. தாக்கு + "||" + He had allegedly sent an inappropriate text to a woman IAS officer in 2018 Amit Malviya

பஞ்சாப்பில் பெண் ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிக்கு ஆபாச தகவல் அனுப்பியவருக்கு முதல்-மந்திரி பதவியா? பா.ஜ.க. தாக்கு