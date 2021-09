தேசிய செய்திகள்

மைசூரு அரண்மனையின் 4 யானைகள் மத்திய அரசிடம் ஒப்படைப்பு - சரியாக பராமரிக்காததால் நடவடிக்கை + "||" + 4 elephants of Mysore Palace handed over to Central Government - action due to improper maintenance

மைசூரு அரண்மனையின் 4 யானைகள் மத்திய அரசிடம் ஒப்படைப்பு - சரியாக பராமரிக்காததால் நடவடிக்கை